Барабанова Екатерина Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Егор Тимофеевич
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабанов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Чалова (Барабанова) Аксинья (Ксения) Тимофеевна
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Коганова (Барабанова) Малания Тимофеевна
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Барабанов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Барабанов Мирон Тимофеевич
Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно