Барабанова Екатерина Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанова Екатерина Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Чалова (Барабанова) Аксинья (Ксения) Тимофеевна

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Коганова (Барабанова) Малания Тимофеевна

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Барабанов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Барабанов Мирон Тимофеевич

Отец ребёнка: Барабанов Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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