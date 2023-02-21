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Захаров Виктор Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957

Отец: Захаров Борис Александрович

Мать: Захарова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
27.04.1983

Дочь: Захарова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
11.05.1988

Дочь: Захарова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Надежда Ивановна

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