Захаров Виктор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1957
Рождение ребёнка
27.04.1983
Дочь: Захарова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
11.05.1988
Дочь: Захарова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Захарова Надежда Ивановна
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно