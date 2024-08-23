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Калинин Иван Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Калинин Дорофей Константинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинникова Агафья Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1849

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1850

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Калинникова Агафья Макаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1853

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Калинникова Агафья Макаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1853
Рождение ребёнка
08.04.1855

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Калинникова Агафья Макаровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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