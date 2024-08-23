Калинин Иван Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Калинин Дорофей Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1849
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1850
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Калинникова Агафья Макаровна
Рождение ребёнка
16.07.1853
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Калинникова Агафья Макаровна
Смерть
1853
Рождение ребёнка
08.04.1855
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Калинникова Агафья Макаровна