Малышов Кузьма Платонович
мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Малышов Яков Кузьмич1866 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866
Сын: Малышов Яков Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно