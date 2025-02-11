Малышов Кузьма Платонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Малышов Кузьма Платонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Малышов Яков Кузьмич1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1866

Сын: Малышов Яков Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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