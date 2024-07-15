Абрамчук Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1881
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1881
Отец: Абрамчук Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1910
Дочь: Костырко (Абрамчук) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
28.?.1918
Дочь: Абрамчук Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
05.11.1921
Дочь: Абрамук (Абрамчук) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна
Смерть
1935
Брестская область, Гродненская область, деревня Микуличи