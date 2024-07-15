Абрамчук Михаил Степанович 22.01.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамчук Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1881

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1881

Отец: Абрамчук Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1910

Дочь: Костырко (Абрамчук) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
28.?.1918

Дочь: Абрамчук Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
05.11.1921

Дочь: Абрамук (Абрамчук) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Абрамчук (Дачук) Мария Михайловна

Смерть
1935
Брестская область, Гродненская область, деревня Микуличи

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