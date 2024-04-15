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(Карпенко) Марфа Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

07.07.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1849 и 1852 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1895 ст.

Отец: Карпенко Иван Никитич

Мать: Карпенко Ксения Филипповна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-W?i=973&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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