(Карпенко) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.07.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1895 ст.
Отец: Карпенко Иван Никитич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31H-W?i=973&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
08.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно