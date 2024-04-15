Слюсаренко Анна Степановна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
19.02.1896 ст.
Сын: Слюсаренко Евстафий Романович
Отец ребёнка: Слюсаренко Роман Николаевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-N?i=200&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно