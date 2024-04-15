Гончаренко Евстафий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Гончаренко Матвей Данилович
Военная служба
С 1834
Воинское звание: рекрут | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3LG-M?i=433&cat=3007372
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно