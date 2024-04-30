Плотников Сергей Андреевич
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения1889
Дата смерти17.05.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно
Нижний Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель. Образование высшее
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
05.03.1916
Дочь: Слепова (Плотникова) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Плотникова Евгения Алексеевна
Москва
Рождение ребёнка
19.06.1917
Дочь: Соловьева (Плотникова) Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Плотникова Евгения Алексеевна
Харьковская область, Богодуховский р-н, с. Гуты
Смерть
17.05.1979
Дзержинск, Горьковской обл.
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность