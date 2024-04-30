Плотников Сергей Андреевич 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотников Сергей Андреевич

Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

1889

Дата смерти

17.05.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Плотников Андрей Степанович

Мать: Плотникова (Полтанова) Александра Александровна

Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Евгения Алексеевна

Нижний Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель. Образование высшее
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
05.03.1916

Дочь: Слепова (Плотникова) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Плотникова Евгения Алексеевна

Москва
Рождение ребёнка
19.06.1917

Дочь: Соловьева (Плотникова) Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Плотникова Евгения Алексеевна

Харьковская область, Богодуховский р-н, с. Гуты
Смерть
17.05.1979
Дзержинск, Горьковской обл.
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность

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