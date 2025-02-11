Старкина Ирина Степановна
женский, родилась 1801
умерла 30.11.1826
Супруги
Старкин Андрей Степанович1802 г.р.
Дети
Старкин Григорий Старший Андреевич1822 г.р.
(Старкина) Матрена Андреевна14.11.1826 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Старкин Григорий Старший Андреевич
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Старкина) Акулина Андреевна
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Рождение ребёнка
14.11.1826
Дочь: (Старкина) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович
Смерть
30.11.1826