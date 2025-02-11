Старкина Ирина Степановна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Старкина Ирина Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1801

умерла 30.11.1826

Супруги
Старкин Андрей Степанович1802 г.р.
Дети
Старкин Григорий Старший Андреевич1822 г.р.
(Старкина) Матрена Андреевна14.11.1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Андрей Степанович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Старкин Григорий Старший Андреевич

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Старкина) Акулина Андреевна

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.11.1826

Дочь: (Старкина) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Старкин Андрей Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
30.11.1826

Причина смерти: родами

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