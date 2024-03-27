Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Ефим Титович
Ефим Титович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тит Абрамович
1806 г.р.
Мать
Екатерина Фомична
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Тит Абрамович
Мать:
Екатерина Фомична
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия