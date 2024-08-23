Гусарова (Крайнова) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова (Крайнова) Агриппина Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.07.1885

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1885

Отец: Крайнов Иван Яковлевич

Мать: Крайнова Агриппина Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.07.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.11.1905

Муж: Федякин Дмитрий Парфениевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1906

Сын: Федякин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.1908

Сын: Федякин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1911

Дочь: (Федякина) Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1912

Дочь: (Федякина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
11.04.1915

Муж: Гусаров Сергей Фёдорович-Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1916

Дочь: (Гусарова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Гусаров Сергей Фёдорович-Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Гусаров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Гусаров Сергей Фёдорович-Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Гусарова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Гусаров Сергей Фёдорович-Иванович

Смерть
После 16.02.1920

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