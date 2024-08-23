Гусарова (Крайнова) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.07.1885
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.07.1885
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.11.1905
Рождение ребёнка
02.08.1906
Сын: Федякин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич
Рождение ребёнка
14.07.1908
Сын: Федякин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич
Рождение ребёнка
12.10.1911
Дочь: (Федякина) Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич
Рождение ребёнка
07.10.1912
Дочь: (Федякина) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Федякин Дмитрий Парфениевич
Бракосочетание
11.04.1915
Рождение ребёнка
08.01.1916
Дочь: (Гусарова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Гусаров Сергей Фёдорович-Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1917
Сын: Гусаров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Гусаров Сергей Фёдорович-Иванович
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Гусарова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Гусаров Сергей Фёдорович-Иванович
Смерть
После 16.02.1920