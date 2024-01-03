Корниенко Варвара Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1874
Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев
Рождение ребёнка
10.08.1875
Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев
Рождение ребёнка
02.02.1879
Дочь: (Корниенко) Анна Семенова
Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев
Рождение ребёнка
07.09.1883
Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев
Рождение ребёнка
19.11.1887
Дочь: (Корниенко) Екатерина Семенова
Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев
Смерть
Неизвестно