Корниенко Варвара Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко Варвара Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Семён Андреев

Рождение ребёнка
14.09.1874

Сын: Корниенко Михаил Семенов

Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев

Рождение ребёнка
10.08.1875

Сын: Корниенко Федор Семенов

Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев

Рождение ребёнка
02.02.1879

Дочь: (Корниенко) Анна Семенова

Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев

Рождение ребёнка
07.09.1883

Сын: Корниенко Иосиф Семёнов

Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев

Рождение ребёнка
19.11.1887

Дочь: (Корниенко) Екатерина Семенова

Отец ребёнка: Корниенко Семён Андреев

Смерть
Неизвестно

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