Пётр Алексеев (Куманеев)

Пётр (Куманеев)
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Куманей Кормаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лукерья Петрова
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Трофим Петров
Мать ребёнка: Анна Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Александрова
Смерть
1788