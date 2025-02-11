Пётр Алексеев (Куманеев) 1726 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Алексеев (Куманеев)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1726, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1788, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Куляма Наумова1676 г.р.
Отец
Куманей Кормаев1674 г.р.
Супруги
Анна Александрова1722 г.р.
Дети
Борис (Боярка) Петров1748 г.р.
Иван Петров1752 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Куманей Кормаев

Мать: Куляма Наумова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александрова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Борис (Боярка) Петров

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лукерья Петрова

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1756

Сын: Трофим Петров

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1788
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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