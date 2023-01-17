Пётр Алексеев (Куманеев)

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Пётр (Куманеев)

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

До 1687 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Куманей Кормаев

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Борис (Боярка) Петров

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Лукерья Петрова

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Трофим Петров

Мать ребёнка: Анна Александрова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александрова

Смерть
1788
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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