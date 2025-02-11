Пётр Алексеев (Куманеев)
мужской, родился 1726, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1788, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьКуляма Наумова1676 г.р.
ОтецКуманей Кормаев1674 г.р.
Супруги
Анна Александрова1722 г.р.
Дети
Борис (Боярка) Петров1748 г.р.
Иван Петров1752 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Куманей Кормаев
Мать: Куляма Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Лукерья Петрова
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Анна Александрова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Трофим Петров
Мать ребёнка: Анна Александрова
Смерть
1788