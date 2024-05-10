Стельнов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стельнов Даниил Алексеевич
Мать ребёнка: Стельнова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стельнова Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Стельнова Татьяна Викторовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно