Стельнов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стельнов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стельнов Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Стельнова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стельнова Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Стельнова Татьяна Викторовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стельнова Татьяна Викторовна

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