Новиков Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти22.09.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1855
Жена: Новикова Мария Павловна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Новиков Варфоломей Федорович
Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна
Рождение ребёнка
23.06.1859
Дочь: Новикова Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна
Восприемники: 1. Потоцкий Демьян Петрович 2. Воробьева Мирона жена Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1862
Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна
Восприемник
24.04.1864
Крестница - Мавра 23.94.1864 г.р. Отец - Отирка Василий Петрович Мать - Анисья Прокопиевна
Рождение ребёнка
24.11.1871
Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна
Восприемники: 1. Потоцкий Яков Антонович 2. Найденова Агафья Антоновна
Смерть
22.09.1876
от чихотки