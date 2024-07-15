Новиков Федор Ефимович 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Федор Ефимович

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1831

Дата смерти

22.09.1876

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Новиков Ефим Петрович

Мать: Сплошная (Новикова) Устинья Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Прохор Федорович

Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1855

Жена: Новикова Мария Павловна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Новиков Варфоломей Федорович

Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна

Рождение ребёнка
23.06.1859

Дочь: Новикова Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна

Восприемники: 1. Потоцкий Демьян Петрович 2. Воробьева Мирона жена Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1862

Сын: Новиков Вавила Федорович

Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна

Восприемник
24.04.1864
Крестница - Мавра 23.94.1864 г.р. Отец - Отирка Василий Петрович Мать - Анисья Прокопиевна
Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Новиков Иван Федорович

Мать ребёнка: Новикова Мария Павловна

Восприемники: 1. Потоцкий Яков Антонович 2. Найденова Агафья Антоновна
Смерть
22.09.1876
от чихотки

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