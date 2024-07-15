Новикова Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти22.03.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
1856
Сын: Новиков Варфоломей Федорович
Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович
Рождение ребёнка
23.06.1859
Дочь: Новикова Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович
Восприемники: 1. Потоцкий Демьян Петрович 2. Воробьева Мирона жена Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1862
Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович
Рождение ребёнка
24.11.1871
Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович
Восприемники: 1. Потоцкий Яков Антонович 2. Найденова Агафья Антоновна
Смерть
22.03.1890