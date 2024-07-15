Новикова Мария Павловна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Мария Павловна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1829

Дата смерти

22.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Прохор Федорович

Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович

Бракосочетание
1855

Муж: Новиков Федор Ефимович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Новиков Варфоломей Федорович

Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович

Рождение ребёнка
23.06.1859

Дочь: Новикова Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович

Восприемники: 1. Потоцкий Демьян Петрович 2. Воробьева Мирона жена Гликерия Павловна
Рождение ребёнка
04.09.1862

Сын: Новиков Вавила Федорович

Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович

Рождение ребёнка
24.11.1871

Сын: Новиков Иван Федорович

Отец ребёнка: Новиков Федор Ефимович

Восприемники: 1. Потоцкий Яков Антонович 2. Найденова Агафья Антоновна
Смерть
22.03.1890

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