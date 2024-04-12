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Икрин Трофим Лаврентьев

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

16.04.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1849

Отец: Икрин Лаврентий Логгинов

Мать: Икрина Евфимия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Икрин Максим Трофимович

Мать ребёнка: Икрина Феодосия Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1882

Сын: Икрин Илья Трофимов

Мать ребёнка: Икрина Феодосия Осипова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Феодосия Осипова

Смерть
Неизвестно
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