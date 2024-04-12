Икрин Трофим Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения16.04.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1849
Отец: Икрин Лаврентий Логгинов
Мать: Икрина Евфимия Иванова
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Икрина Феодосия Осипова
Рождение ребёнка
19.07.1882
Сын: Икрин Илья Трофимов
Мать ребёнка: Икрина Феодосия Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Феодосия Осипова
Смерть
Неизвестно