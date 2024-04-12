Икрина (Денисова) Евфимия Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти14.04.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
21.02.1834
Рождение ребёнка
20.02.1835
Дочь: Евдокия Лаврентиева
Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов
Рождение ребёнка
27.07.1836
Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов
Рождение ребёнка
02.05.1838
Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов
Рождение ребёнка
18.03.1840
Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов
Рождение ребёнка
20.06.1844
Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов
Рождение ребёнка
16.04.1849
Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов
Смерть
14.04.1882
Причина смерти: от старости