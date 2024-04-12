Икрина (Денисова) Евфимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Денисова) Евфимия Иванова

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Место рождения

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

14.04.1882

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Менщикова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.02.1834

Муж: Икрин Лаврентий Логгинов

Рождение ребёнка
20.02.1835

Дочь: Евдокия Лаврентиева

Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Икрин Никанор Лаврентьев

Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1838

Сын: Икрин Тимофей Лаврентьев

Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1840

Сын: Икрин Кирилл Лаврентьев

Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1844

Сын: Икрин Мефодий Лаврентьев

Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.04.1849

Сын: Икрин Трофим Лаврентьев

Отец ребёнка: Икрин Лаврентий Логгинов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
14.04.1882
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от старости
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