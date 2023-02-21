Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1922

Сын: Вильшук Михаил Маркович

Отец ребёнка: Вильшук Марк Мартынович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Вильшук Владимир Маркович

Отец ребёнка: Вильшук Марк Мартынович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Марк Мартынович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Марк Мартынович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильшук Марк Мартынович

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