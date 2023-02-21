Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1922
Отец ребёнка: Вильшук Марк Мартынович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Вильшук Владимир Маркович
Отец ребёнка: Вильшук Марк Мартынович
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932