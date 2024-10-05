Устинья Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Степанида Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Никитович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Абрам Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Никитович
90 семья РС 1850 96 семья в ИВ 1816
Смерть
Неизвестно