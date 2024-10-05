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Устинья Лукьяновна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Никитович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Степанида Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Никитович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Абрам Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Никитович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
90 семья РС 1850 96 семья в ИВ 1816
Смерть
Неизвестно

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