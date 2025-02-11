Абрамов Вмн Александр Георгиевич 1894 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамов Вмн Александр Георгиевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1894

умер 31.03.1921

Отец
Абрамов Георгий АлексеевичОколо 1856 г.р.
Мать
(Макарова) Евдокия АлексеевнаОколо 26.02.1855 г.р.
Супруги
Абрамова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Абрамов Николай Александрович07.05.1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Абрамов Георгий Алексеевич

Мать: (Макарова) Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1916

Сын: Абрамов Николай Александрович

Мать ребёнка: Абрамова Анна Ивановна

Смерть
31.03.1921

Причина смерти: ВМН

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