Абрамов Вмн Александр Георгиевич
мужской, родился 1894
умер 31.03.1921
ОтецАбрамов Георгий АлексеевичОколо 1856 г.р.
Мать(Макарова) Евдокия АлексеевнаОколо 26.02.1855 г.р.
Супруги
Абрамова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Абрамов Николай Александрович07.05.1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1916
Сын: Абрамов Николай Александрович
Мать ребёнка: Абрамова Анна Ивановна
Смерть
31.03.1921