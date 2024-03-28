Свиридова (Ступина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Ступина) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1972 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свиридов Иван

Отец ребёнка: Свиридов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.10.2001

Дочь: Мисюр Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Мисюр Николай

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область

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