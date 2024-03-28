Свиридова (Ступина) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свиридов Иван
Отец ребёнка: Свиридов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.10.2001
Дочь: Мисюр Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Мисюр Николай
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область