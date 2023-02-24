Федулов Олег Александрович
Место рожденияКазахстан , Северо-Казахстанская обл., Булаево
Дата рождения02.08.1931
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931
Отец: Федулов Александр Иванович
Мать: Нэлли Семеновна
Казахстан , Северо-Казахстанская обл., Булаево
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1984