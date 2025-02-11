Федулов Олег Александрович
мужской, родился 02.08.1931, Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
умер 1984
Мать(Николаева) Нэлли / Анна Семеновна24.03.1910 г.р.
ОтецФедулов Александр Иванович22.01.1905 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931
Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1984