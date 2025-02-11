Федулов Олег Александрович 02.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Федулов Олег Александрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.08.1931, Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

умер 1984

Мать
(Николаева) Нэлли / Анна Семеновна24.03.1910 г.р.
Отец
Федулов Александр Иванович22.01.1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931

Отец: Федулов Александр Иванович

Мать: (Николаева) Нэлли / Анна Семеновна

Булаево, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1984

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