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Федулов Олег Александрович

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Место рождения

Казахстан , Северо-Казахстанская обл., Булаево

Дата рождения

02.08.1931

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1931

Отец: Федулов Александр Иванович

Мать: Нэлли Семеновна

Казахстан , Северо-Казахстанская обл., Булаево
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1984
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