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Федулов Александр Иванович

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Место рождения

Нижегородская обл, дер. Чернышиха

Дата рождения

22.01.1905

Дата смерти

16.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижегородская обл, дер. Чернышиха
Рождение ребёнка
02.08.1931

Сын: Федулов Олег Александрович

Мать ребёнка: Нэлли Семеновна

Казахстан , Северо-Казахстанская обл., Булаево
Смерть
16.11.1941
Московская обл., Волоколамский р-н, ст. Матрёнино
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