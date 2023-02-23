Федулов Александр Иванович
Место рожденияНижегородская обл, дер. Чернышиха
Дата рождения22.01.1905
Дата смерти16.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижегородская обл, дер. Чернышиха
Рождение ребёнка
02.08.1931
Сын: Федулов Олег Александрович
Мать ребёнка: Нэлли Семеновна
Казахстан , Северо-Казахстанская обл., Булаево
Смерть
16.11.1941
Московская обл., Волоколамский р-н, ст. Матрёнино