(Малякина) Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Малякина) Екатерина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1973

Мать
(Малякина) ЕвдокияНеизвестно г.р.
Отец
Маслов Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Леонтьева) Ольга16.05.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Николай Иванович

Мать: (Малякина) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Николай

Рождение ребёнка
16.05.1941

Дочь: (Леонтьева) Ольга

Отец ребёнка: Леонтьев Николай

Смерть
1973

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