(Малякина) Екатерина
женский, родилась Неизвестно
умерла 1973
Мать(Малякина) ЕвдокияНеизвестно г.р.
ОтецМаслов Николай ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Леонтьева) Ольга16.05.1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Николай Иванович
Мать: (Малякина) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонтьев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонтьев Николай
Рождение ребёнка
16.05.1941
Дочь: (Леонтьева) Ольга
Отец ребёнка: Леонтьев Николай
Смерть
1973