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Лозенко Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.2007

Жена: Лозенко (Матюшина) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
10.07.2009

Сын: Лозенко Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Лозенко (Матюшина) Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
31.03.2014

Дочь: Лозенко Алина Сергеевна

Мать ребёнка: Лозенко (Матюшина) Светлана Анатольевна

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