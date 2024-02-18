Лозенко Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.11.2007
Рождение ребёнка
10.07.2009
Сын: Лозенко Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Лозенко (Матюшина) Светлана Анатольевна
Рождение ребёнка
31.03.2014
Дочь: Лозенко Алина Сергеевна
Мать ребёнка: Лозенко (Матюшина) Светлана Анатольевна