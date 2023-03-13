Иконникова Онисья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иконниковъ Кондратий
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Иконникова) Дарья
Отец ребёнка: Иконниковъ Кондратий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иконниковъ Яковъ
Отец ребёнка: Иконниковъ Кондратий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Иконникова) Марья
Отец ребёнка: Иконниковъ Кондратий