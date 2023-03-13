Иконникова Онисья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконникова Онисья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконниковъ Кондратий

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Иконникова) Дарья

Отец ребёнка: Иконниковъ Кондратий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иконниковъ Яковъ

Отец ребёнка: Иконниковъ Кондратий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Иконникова) Марья

Отец ребёнка: Иконниковъ Кондратий

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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