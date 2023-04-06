Иконниковъ Кондратий
Место рождения
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Иконниковъ Герасимъ
Мать: Иконникова Феона Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Иконникова Онисья Тимофеева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иконниковъ Яковъ
Мать ребёнка: Иконникова Онисья Тимофеева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Иконникова Онисья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно