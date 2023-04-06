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Иконниковъ Кондратий

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Иконниковъ Герасимъ

Мать: Иконникова Феона Иванова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Иконникова Онисья Тимофеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иконниковъ Яковъ

Мать ребёнка: Иконникова Онисья Тимофеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Иконникова Онисья Тимофеева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Онисья Тимофеева

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