княгиня Ухтомская (Соломирская) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения15.09.1839
Дата смерти09.08.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1839
Смерть
09.08.1858
Рождение ребёнка
1858
Сын: Князь Ухтомский Павел Леонидович
Отец ребёнка: Князь Ухтомский Леонид Алексеевич
Похороны
Неизвестно
Сысертский завод, Екатеринбургский уезд, в ограде Симеоно-Аннинской церкви
Сысертский завод, Екатеринбургский уезд, в ограде Симеоно-Аннинской церкви