княгиня Ухтомская (Соломирская) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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княгиня Ухтомская (Соломирская) Екатерина Павловна

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

15.09.1839

Дата смерти

09.08.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
09.08.1858
Рождение ребёнка
1858

Сын: Князь Ухтомский Павел Леонидович

Отец ребёнка: Князь Ухтомский Леонид Алексеевич

Похороны
Неизвестно
Сысертский завод, Екатеринбургский уезд, в ограде Симеоно-Аннинской церкви
Сысертский завод, Екатеринбургский уезд, в ограде Симеоно-Аннинской церкви
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