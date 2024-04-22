князь Ухтомский Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикнязь Ухтомский Леонид Алексеевич

князь Ухтомский Леонид Алексеевич

avatar

Место рождения

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.10.1829

Дата смерти

29.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1829

Отец: Ухтомский Алексей Михайлович

Мать: Ухтомская Екатерина Петровна

Юхнов, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Князь Ухтомский Павел Леонидович

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
07.03.1871

Дочь: Мартынова Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елена Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1888

Сын: Князь Ухтомский Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елизавета Модестовна

Рождение ребёнка
04.03.1890

Дочь: Тамара Леонидович

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елизавета Модестовна

Николаев
Рождение ребёнка
29.01.1893

Дочь: Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елизавета Модестовна

Смерть
29.11.1909
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close