князь Ухтомский Леонид Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1829
Дата смерти29.11.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1829
Рождение ребёнка
1858
Сын: Князь Ухтомский Павел Леонидович
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
07.03.1871
Дочь: Мартынова Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елена Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1888
Сын: Князь Ухтомский Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елизавета Модестовна
Рождение ребёнка
04.03.1890
Дочь: Тамара Леонидович
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елизавета Модестовна
Николаев
Рождение ребёнка
29.01.1893
Дочь: Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Княгиня Ухтомская Елизавета Модестовна
Смерть
29.11.1909
Похороны
Неизвестно