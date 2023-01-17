Панюшкин Илья Никитович
Место рождения
Дата рождения31.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1925
Отец: Панюшкин Никита Семёнович
Мать: Панюшкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панюшкина &amp;
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панюшкина &amp;
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панюшкина &amp;
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно