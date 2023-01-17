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Панюшкин Илья Никитович

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Место рождения

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

31.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1925

Отец: Панюшкин Никита Семёнович

Мать: Панюшкина Александра

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшкина &amp;amp;

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панюшкина &amp;amp;

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панюшкина &amp;amp;

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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