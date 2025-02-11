Герасим Иванов
мужской, родился 1789, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1857, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецИванДо 1771 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Марина Герасимова1830 г.р.
Владимир Герасимов1835 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Герасимова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Сын: Владимир Герасимов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1857
Место жительства
1858