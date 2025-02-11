Герасим Иванов 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Герасим Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1789, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1857, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
ИванДо 1771 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Марина Герасимова1830 г.р.
Владимир Герасимов1835 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Иван

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Герасимова

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Владимир Герасимов

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1857
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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