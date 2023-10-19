Ronikier h. Gryf Roman Teofil
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Krasicka Katarzyna
Мать ребёнка: Ronikier Maria Anna Dorota
Poland
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ronikier H. Gryf Teresa
Мать ребёнка: Ronikier Maria Anna Dorota
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ostrowska Ludwika
Мать ребёнка: Ronikier Maria Anna Dorota
Смерть
1918