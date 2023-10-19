Ronikier h. Gryf Roman Teofil — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ronikier h. Gryf Roman Teofil

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Жена: Ronikier Maria Anna Dorota

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Krasicka Katarzyna

Мать ребёнка: Ronikier Maria Anna Dorota

Poland
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ronikier H. Gryf Teresa

Мать ребёнка: Ronikier Maria Anna Dorota

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ostrowska Ludwika

Мать ребёнка: Ronikier Maria Anna Dorota

Смерть
1918
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