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Ronikier h. Gryf (Ronikier h. Gryf) Teresa
Ronikier h. Gryf (Ronikier h. Gryf) Teresa
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1878
Пол
Женский
Отец
Ronikier h. Gryf Roman Teofil
1832 г.р.
Мать
Ronikier (Lubomirska h. Drużyna) Maria Anna Dorota
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Ronikier H. Gryf Roman Teofil
Мать:
Ronikier Maria Anna Dorota
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