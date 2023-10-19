Ronikier h. Gryf (Ronikier h. Gryf) Teresa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ronikier h. Gryf (Ronikier h. Gryf) Teresa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Ronikier H. Gryf Roman Teofil

Мать: Ronikier Maria Anna Dorota

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