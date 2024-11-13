Шалудько Семён Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалудько Евфросинья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шалудько Самуил Семёнович
Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шалудько Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Шалудько Александра Семёновна
Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Шалудько Мавра Семёновна
Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья
Смерть
После 1836