Шалудько Семён Лаврентьевич 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шалудько Семён Лаврентьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Шалудько Лаврентий Иванович

Мать: Шалудько Агафья Григорьевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалудько Евфросинья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шалудько Самуил Семёнович

Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шалудько Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Шалудько Александра Семёновна

Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Шалудько Мавра Семёновна

Мать ребёнка: Шалудько Евфросинья

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1836

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