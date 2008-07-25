Якимова Вероника Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова Вероника Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2008

Отец: не указан

Мать: Лымарь Евгения Валерьевна

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