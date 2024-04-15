Шевченко Касьян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Касьян Иванович

Шевченко Касьян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.01.1871 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1813 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Шевченко Иван

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Ульяна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
01.01.1871 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от старости | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FG-M?cc=3511744
Похороны
03.01.1871 ст.
на приходском кладбище (Хотень)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close