Алексей Матвеев
мужской, родился 1840, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьДарья Ильина1810 г.р.
ОтецМатвей Осипов1808 г.р.
Супруги
Анна АртемьеваДо 1843 г.р.
Дети
Марфа Алексеева01.07.1871 г.р.
Марина Алексеева14.02.1874 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Матвей Осипов
Мать: Дарья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Артемьева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
01.07.1871
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Анна Артемьева
Рождение ребёнка
14.02.1874
Дочь: Марина Алексеева
Мать ребёнка: Анна Артемьева
Рождение ребёнка
02.08.1876
Дочь: Васса Алексеева
Мать ребёнка: Анна Артемьева
Смерть
Неизвестно