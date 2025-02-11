Алексей Матвеев 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1840, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Дарья Ильина1810 г.р.
Отец
Матвей Осипов1808 г.р.
Супруги
Анна АртемьеваДо 1843 г.р.
Дети
Марфа Алексеева01.07.1871 г.р.
Марина Алексеева14.02.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Матвей Осипов

Мать: Дарья Ильина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Артемьева

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Рождение ребёнка
01.07.1871

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Анна Артемьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.02.1874

Дочь: Марина Алексеева

Мать ребёнка: Анна Артемьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.08.1876

Дочь: Васса Алексеева

Мать ребёнка: Анна Артемьева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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