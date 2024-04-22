Щукина (Лебедева) Римма Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Лебедева) Римма Кирилова

Место рождения

Фатьяново, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Лебедев Кирилл Васильев

Мать: не указана

Фатьяново, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Михаил Капитонов Щукин

Мокровское, Николо-Мокровская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Щукин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Капитонов Щукин

Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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