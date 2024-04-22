Щукина (Лебедева) Римма Кирилова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Лебедев Кирилл Васильев
Бракосочетание
23.01.1909
Мокровское, Николо-Мокровская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1911
Сын: Щукин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Капитонов Щукин
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Смерть
Неизвестно