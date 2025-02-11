(Казакова) Мария Дмитриевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio

(Казакова) Мария Дмитриевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1900, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 14.05.1901, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Казакова Мария КузьминичнаНеизвестно г.р.
Отец
Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сунгуров-Казаков Дмитрий Егорович

Мать: Казакова Мария Кузьминична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.05.1901
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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