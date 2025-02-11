(Казакова) Мария Дмитриевна
женский, родилась 1900, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 14.05.1901, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьКазакова Мария КузьминичнаНеизвестно г.р.
ОтецСунгуров-Казаков Дмитрий Егорович1862 г.р.
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Место
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Рождение
1900
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.05.1901
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область