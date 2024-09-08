Храмова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храмов Антон Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1887 ст.
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
24.04.1889 ст.
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.
Дочь: Климова (Храмова) Наталия Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
02.12.1894 ст.
Дочь: Березина (Храмова) Варвара Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Храпова (Храмова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.
Дочь: Гурова (Храмова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.
Дочь: (Храмова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
24.05.1905 ст.
Дочь: (Храмова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Рождение ребёнка
10.09.1907 ст.
Дочь: (Храмова) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович
Смерть
Неизвестно