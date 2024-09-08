Храмова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Петр Антонович

Отец ребёнка: Храмов Антон Егорович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Петр Антонович

Рождение ребёнка
12.08.1887 ст.

Сын: Храмов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1889 ст.

Сын: Храмов Василий Петрович

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.08.1892 ст.

Дочь: Климова (Храмова) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.12.1894 ст.

Дочь: Березина (Храмова) Варвара Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Храпова (Храмова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
17.02.1899 ст.

Дочь: Гурова (Храмова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.05.1901 ст.

Дочь: (Храмова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.05.1905 ст.

Дочь: (Храмова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.09.1907 ст.

Дочь: (Храмова) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Храмов Петр Антонович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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