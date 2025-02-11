Шиндина Ксения Данилова До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Шиндина Ксения Данилова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Шиндин Павел Алексеевич1847 г.р.
Дети
Шиндин Никифор ПавловичОколо 1875 г.р.
Шиндин Семён Павлов15.07.1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиндин Павел Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Шиндин Никифор Павлович

Отец ребёнка: Шиндин Павел Алексеевич

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1878

Сын: Шиндин Семён Павлов

Отец ребёнка: Шиндин Павел Алексеевич

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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