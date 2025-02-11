Шиндина Ксения Данилова
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Шиндин Павел Алексеевич1847 г.р.
Дети
Шиндин Никифор ПавловичОколо 1875 г.р.
Шиндин Семён Павлов15.07.1878 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Шиндин Павел Алексеевич
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.07.1878
Сын: Шиндин Семён Павлов
Отец ребёнка: Шиндин Павел Алексеевич
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно