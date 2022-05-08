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Коровин Анатолий Аркадьевич

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Место рождения

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.02.1938

Дата смерти

08.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938

Отец: Коровин Аркадий Иванович

Мать: Коровина (Апасова) Ефросинья Андреевна

Усть-Калманка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
возглавлял технический отдел управления хлебопродуктов Алтайского края
Работа или профессия
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
возглавлял управление зернопереработки Алтайского края
Военная служба
С 1959 по 1961
Русский, Владивостокский, Приморский край
Проходил срочную службу на о.Русский (1959-1961), ракетные войска.
Бракосочетание
1963

Жена: Коровина (Юженко) Вера Максимовна

Рождение ребёнка
24.01.1967

Сын: Коровин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Коровина (Юженко) Вера Максимовна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Образование
1971
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
высшее техническое, Алтайский Сельскохозяйственный Институт, инженер-технолог, 1971
Смерть
08.05.2022
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
2022
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Черницкое кладбище

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