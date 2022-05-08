Коровин Анатолий Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1938
Дата смерти08.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1938
Работа или профессия
Неизвестно
возглавлял технический отдел управления хлебопродуктов Алтайского края
Работа или профессия
Неизвестно
возглавлял управление зернопереработки Алтайского края
Военная служба
С 1959 по 1961
Русский, Владивостокский, Приморский край
Проходил срочную службу на о.Русский (1959-1961), ракетные войска.
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
24.01.1967
Сын: Коровин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Коровина (Юженко) Вера Максимовна
Образование
1971
высшее техническое, Алтайский Сельскохозяйственный Институт, инженер-технолог, 1971
Смерть
08.05.2022
причина смерти: сердечная недостаточность
Похороны
2022
Черницкое кладбище