Коровина (Юженко) Вера Максимовна
Место рождения
Дата рождения14.08.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-проектировщик электрического оборудования в Управлении лесного хозяйства Алтайского края
Бракосочетание
1963
Образование
1964
Бийск, город Бийск, Алтайский край
высшее педагогическое, учитель физики и математики, Бийский Государственный Педагогический Институт, 1964
Рождение ребёнка
24.01.1967
Сын: Коровин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Коровин Анатолий Аркадьевич