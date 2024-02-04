Коровина (Юженко) Вера Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Юженко) Вера Максимовна

Место рождения

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.08.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Заковряшино, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
инженер-проектировщик электрического оборудования в Управлении лесного хозяйства Алтайского края
Бракосочетание
1963

Муж: Коровин Анатолий Аркадьевич

Образование
1964
Бийск, город Бийск, Алтайский край
высшее педагогическое, учитель физики и математики, Бийский Государственный Педагогический Институт, 1964
Рождение ребёнка
24.01.1967

Сын: Коровин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Коровин Анатолий Аркадьевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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