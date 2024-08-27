Разуменко Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журба (Разуменко) Пётр Саввич
Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горох (Разуменко) Фотинья Саввична
Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бижка (Разуменко) Параскева Саввична
Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич
Смерть
После 1850