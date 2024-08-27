Разуменко Дарья 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разуменко Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журба (Разуменко) Пётр Саввич

Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горох (Разуменко) Фотинья Саввична

Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуменко Савва Тимофеевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бижка (Разуменко) Параскева Саввична

Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Разуменко Авдей Саввич

Отец ребёнка: Разуменко Савва Тимофеевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область

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