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Кутенков Василий Иванович
Кутенков Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Кутенков Иван Яковлевич
1881 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Кутенков Иван Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
1937
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