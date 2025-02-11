Бурова Анастасия Петрова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Буров Иван Захаров1820 г.р.
Дети
Мария Иванова1850 г.р.
Буров Самоил Иванов / Мануил Иванов1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буров Иван Захаров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Буров Иван Захаров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Сын: Буров Самоил Иванов / Мануил Иванов
Отец ребёнка: Буров Иван Захаров
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно