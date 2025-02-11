Бурова Анастасия Петрова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Бурова Анастасия Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Буров Иван Захаров1820 г.р.
Дети
Мария Иванова1850 г.р.
Буров Самоил Иванов / Мануил Иванов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буров Иван Захаров

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Буров Иван Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Рождение ребёнка
1856

Сын: Буров Самоил Иванов / Мануил Иванов

Отец ребёнка: Буров Иван Захаров

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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