Максим Никитин
мужской, родился 1799, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Супруги
Васса Сергеева1808 г.р.
Дети
Яков Максимов1826 г.р.
Матрёна Максимова1832 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Яков Максимов
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрёна Максимова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Артемий Максимов
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Софья Максимова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Максимова
Мать ребёнка: Васса Сергеева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно