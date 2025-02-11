Максим Никитин 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Максим Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1799, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Супруги
Васса Сергеева1808 г.р.
Дети
Яков Максимов1826 г.р.
Матрёна Максимова1832 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Сергеева

Рождение ребёнка
1826

Сын: Яков Максимов

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрёна Максимова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Артемий Максимов

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Софья Максимова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Максимова

Мать ребёнка: Васса Сергеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

45

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Смерть
Неизвестно

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