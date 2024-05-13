Завалюева Марфа Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Завалюева) Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Завалюева) Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович
Рождение ребёнка
25.02.1852
Сын: Завалюев Прокофий Семенович
Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович
Смерть
Неизвестно