Завалюева Марфа Семеновна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Завалюева Марфа Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завалюев Семен Трифонович

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Завалюев Павел Семенович

Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Завалюева) Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Завалюев Иван Семенович

Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Завалюева) Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1852

Сын: Завалюев Прокофий Семенович

Отец ребёнка: Завалюев Семен Трифонович

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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